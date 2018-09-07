Губернатор поддержал южноуральцев в борьбе с мусором за Кубок чистоты

Фото с сайта ngs24.ru

Южный Урал примет участие в экологическом проекте, посвященном Всемирному дню чистоты.

Его отмечают 15 сентября. В России за Кубок чистоты будут бороться 100 городов. Участники эко-квеста «Чистые игры» будут соревноваться в сборе и сортировке мусора, отгадывать загадки экологической викторины и в мобильном приложении создадут карту убранных территорий. Команды, которые соберут больше всего отходов, получат памятный кубок от организаторов.

Губернатор Борис Дубровский поддержал присоединение Челябинской области к состязанию. «Важно сегодня каждому жителю нашего региона научиться применять современные подходы к вопросам экологии, бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу. Важно не только разобраться в этом вопросе, но и применять на практике», - подчеркнул глава региона.

Фото с сайта ngs24.ru

Все новости за 07.09.2018 г.»