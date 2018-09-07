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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Губернатор поддержал южноуральцев в борьбе с мусором за Кубок чистоты
07.09.2018 г. 11:36
Южный Урал примет участие в экологическом проекте, посвященном Всемирному дню чистоты.
Его отмечают 15 сентября. В России за Кубок чистоты будут бороться 100 городов. Участники эко-квеста «Чистые игры» будут соревноваться в сборе и сортировке мусора, отгадывать загадки экологической викторины и в мобильном приложении создадут карту убранных территорий. Команды, которые соберут больше всего отходов, получат памятный кубок от организаторов.
Губернатор Борис Дубровский поддержал присоединение Челябинской области к состязанию. «Важно сегодня каждому жителю нашего региона научиться применять современные подходы к вопросам экологии, бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу. Важно не только разобраться в этом вопросе, но и применять на практике», - подчеркнул глава региона.
Фото с сайта ngs24.ru
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