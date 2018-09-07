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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Возле поселка Кременкуль высадили более 3 тыс. сосен
07.09.2018 г. 14:20
Фото: пресс-служба движения ЭКА
В четверг, 6 сентября, возле поселка Кременкуль высадили деревья для восстановления сгоревшего леса.
Посадки были организованы в рамках проекта «Посадилес». Как сообщили в пресс-службе движения «ЭКА», саженцы появились на территории в 1 гектар. В акции приняли участие около 50 человек. Они посадили свыше 3 тыс. сосен. Сотрудники местного лесничества теперь будут ухаживать за растениями.
Весной 2018 года в рамках проекта «Посадилес» на территории Челябинского городского бора, пострадавшей от пожаров, было также высажено 10 тыс. сосен.
Фото: пресс-служба движения ЭКА
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