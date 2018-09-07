Возле поселка Кременкуль высадили более 3 тыс. сосен

Фото: пресс-служба движения ЭКА

В четверг, 6 сентября, возле поселка Кременкуль высадили деревья для восстановления сгоревшего леса.

Посадки были организованы в рамках проекта «Посадилес». Как сообщили в пресс-службе движения «ЭКА», саженцы появились на территории в 1 гектар. В акции приняли участие около 50 человек. Они посадили свыше 3 тыс. сосен. Сотрудники местного лесничества теперь будут ухаживать за растениями.

Весной 2018 года в рамках проекта «Посадилес» на территории Челябинского городского бора, пострадавшей от пожаров, было также высажено 10 тыс. сосен.

Фото: пресс-служба движения ЭКА

Все новости за 07.09.2018 г.»