Южноуральский Фонд развития промышленности стал вторым по эффективности в России

Фото с сайта malahitsoft.ru

В ФРП России составили рейтинг эффективности региональных фондов.

Ее оценивали по количеству запущенных программ, сумме их финансирования и по комплексу параметров работы фонда - от консультаций до предоставления реальной помощи проектам. По итогам первой половины 2018 года южноуральский ФРП оказался на втором месте среди 50 организаций, незначительно уступив фонду из Свердловской области. Замыкает топ-3 списка Московская область, далее идут Волгоградская область и Татарстан. Лидерство в рейтинге свидетельствует о том, что в Челябинской области создан действенный инструмент для развития промышленности и поддержания бизнеса, отметили в фонде.

Фото с сайта malahitsoft.ru

Все новости за 07.09.2018 г.»