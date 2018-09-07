В Магнитогорске фирму оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп инспектора МЧС

Фото с сайта pixabay.com

Магнитогорскую компанию «ТОСТ ГРУПП» оштрафовали за коррупционные правонарушения.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2014 года представитель фирмы дал взятку инспектору отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС. Предлогом было оформление заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности без фактического осмотра и устранения нарушений. В ноябре 2015 года инспектора за получение взятки отдали под суд. В отношении компании возбудили административное дело. Постановлением мирового судьи за незаконное вознаграждение фирму оштрафовали на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 07.09.2018 г.»