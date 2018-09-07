Челябинцев поздравили с Днем города из космоса

Скриншот видео с сайта youtube.com

Космонавт Олег Артемьев передал челябинцам космический привет с борта МКС.

Видеообращение Героя России Олега Артемьева опубликовано на YouTube. В нем командир 55/56-ой международной космической экспедиции желает Челябинску развиваться и напоминает, что городу в 2018 году исполняется 282 года.

«Дорогие друзья, передаю вам примет с Международной космической станции! Жителям славного города Челябинска, легендарного Танкограда, которому в этом году 13 сентября исполняется 282 года. Желаю всем вам, чтобы Челябинск продолжал светить, жить и развиваться. С Днем рождения, Челябинск! Космический привет всем жителям вашего города», - сказал Олег Артемьев, обращаясь к челябинцам.

День города в Челябинске официально отмечается 13 сентября. Однако в последние несколько лет основные праздничные мероприятия проходят раньше. В этот раз они состоятся в субботу, 8 сентября. Днем будут организованы концерты. Фейерверк на набережной реки Миасс начнется в 22.00.

Видео: Группа компаний МКС / youtube.com

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