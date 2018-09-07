В Металлургическом районе дети разбили камнями стекло троллейбуса

Фото с сайта vk.com

В Челябинске на троллейбус с пассажирами напали малолетние хулиганы.

Это произошло поздно вечером в четверг, 6 сентября, в районе детской больницы на повороте с улицы Дружбы на Обухова. Когда троллейбус №15 подъезжал к остановке, группа мальчиков 10-14 лет стали закидывать его камнями размером с кулак. В результате одно из окон получило пробоину и растрескалось. Никто из пассажиров не пострадал. Сразу после этого нападавшие скрылись. Кондуктор троллейбуса рассказала очевидцу, что это уже не первый случай – аналогичная история произошла ранее в тот же день, пишут в сообществе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что с заявлением о повреждении стекла в полицию представители ЧелябГЭТ не обращались. Если заявление поступит, его зарегистрируют и начнут проверку.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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