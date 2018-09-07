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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Металлургическом районе дети разбили камнями стекло троллейбуса
07.09.2018 г. 09:58
В Челябинске на троллейбус с пассажирами напали малолетние хулиганы.
Это произошло поздно вечером в четверг, 6 сентября, в районе детской больницы на повороте с улицы Дружбы на Обухова. Когда троллейбус №15 подъезжал к остановке, группа мальчиков 10-14 лет стали закидывать его камнями размером с кулак. В результате одно из окон получило пробоину и растрескалось. Никто из пассажиров не пострадал. Сразу после этого нападавшие скрылись. Кондуктор троллейбуса рассказала очевидцу, что это уже не первый случай – аналогичная история произошла ранее в тот же день, пишут в сообществе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что с заявлением о повреждении стекла в полицию представители ЧелябГЭТ не обращались. Если заявление поступит, его зарегистрируют и начнут проверку.
Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com
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