Борис Дубровский распорядился повысить зарплату областным пожарным

Фото с сайта 1tulatv.ru

Сотрудники противопожарной службы рассказали губернатору о проблемах в работе.

Огнеборцы из поселка Красногорский Еманжелинского района пожаловались главе региона, что уровень зарплат у них значительно ниже, чем у сотрудников федеральной противопожарной службы. При том, что по сути регионалы и федералы выполняют одни и те же функции. Борис Дубровский заявил, что этот аспект учтут при принятии областного бюджета на следующий год. «Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о повышении их заработной платы в 2019 году», - заявил губернатор.

Кроме того, глава региона рассказал о планах по обновлению парка техники областных огнеборцев. По его словам, в ближайшие три года регион закупит 30 новых пожарных машин, в том числе 25 автоцистерн, аварийно-спасательный автомобиль, а также четыре пожарных автоцистерны-лестницы. Первый такой автомобиль уже поступил на вооружение Красногорского пожарного депо.

Фото с сайта 1tulatv.ru

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