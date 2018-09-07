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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Разворот. Валерий Гартунг: пенсионная реформа, штраф для Большакова, выборы
07.09.2018 г. 09:18
Фото с сайта spravedlivo.ru
Гостем вечернего эфира в пятницу, 7 сентября, на «Челябинском эхе» станет депутат Государственной думы Валерий Гартунг. Обсудим виражи пенсионной реформы, развернемся на прошедшие и предстоящие выборы, поговорим о законодательных планах на осень. Присоединяйтесь к беседе после шести часов вечера в пятницу. Телефон прямого эфира 269 97 78.
Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razvorot-na-cheljabinsk/75997/
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