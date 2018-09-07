Разворот. Валерий Гартунг: пенсионная реформа, штраф для Большакова, выборы

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Гостем вечернего эфира в пятницу, 7 сентября, на «Челябинском эхе» станет депутат Государственной думы Валерий Гартунг. Обсудим виражи пенсионной реформы, развернемся на прошедшие и предстоящие выборы, поговорим о законодательных планах на осень. Присоединяйтесь к беседе после шести часов вечера в пятницу. Телефон прямого эфира 269 97 78.

Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razvorot-na-cheljabinsk/75997/

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