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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинская область пережила необычное для себя явление – подземные толчки
07.09.2018 г. 09:07
Источник: emsc-csem.org
Землетрясение в горнозаводской части региона, к счастью, было не сильным, но все-таки вызвало тревогу у жителей и потребовало реакции властей и оперативных служб. Насколько она была адекватной и какие выводы на будущее должны сделать для себя чиновники и рядовые жители? Обсудим это в пятницу, 7 сентября, на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гость в студии: пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
Гость в студии: пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
Трансляция в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы и мнения на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razbor-poletov/75996/
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