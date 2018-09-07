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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области на директора предприятия завели дело по зарплатным и налоговым долгам на 13 млн рублей
07.09.2018 г. 08:49
Фото с сайта ysia.ru
Уголовное дело возбудили в отношении руководителя компании из Увельского района.
В поле зрения правоохранителей попала фирма «Ин Ма». Ее директор в течение 2017 года не выплатил 30 работникам более 2 млн 600 тыс. рублей. Помимо этого, его подозревают в сокрытии 11 млн рублей, которые должны были быть уплачены в качестве налогов. Следователи выяснили, что руководитель предприятия проводил операции через свободный от обременения счет. Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК, в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и предпринимаются меры к погашению задолженности по зарплате и налоговым платежам.
Фото с сайта ysia.ru
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