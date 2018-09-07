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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Власти не знают, где взять денег на реконструкцию взлетной полосы челябинского аэропорта к саммиту ШОС
07.09.2018 г. 08:37
Полномочный представитель президента на Урале высказался по поводу подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.
Николай Цуканов заявил, что вопрос о переносе места их проведения не рассматривается. Однако в то же время он указал на ряд недочетов, которые пока не устранены. «Есть серьезные проблемы, в частности, со взлетно-посадочной полосой в аэропорту с точки зрения определения источника финансирования», - пояснил полпред. Он рассказал, что на следующей неделе собирается сообщить о рисках по этому вопросу в Кремль.
По словам Николая Цуканова, столица Южного Урала имеет все шансы подготовить инфраструктуру в срок. Условием этого он назвал жесткий контроль со стороны местных и региональных властей. Полпред попросил Бориса Дубровского возложить на одного из вице-губернаторов прямую ответственность за подготовку к проведению международных форумов.
Фото с сайта avia.pro
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