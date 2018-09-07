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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Борис Дубровский поручил построить новые детские площадки в селах Уйского района
07.09.2018 г. 07:56
Фото с сайта gubernator74.ru
В двух населенных пунктах Уйского района в 2019 появятся новые детские площадки.
Губернатор откликнулся на обращение директора межпоселенческого дома культуры сел Кидыш и Петропавловка в ходе приема по личным вопросам, который состоялся в четверг, 6 сентября. Местная жительница попросила построить в парках возле школ игровые и спортивные площадки. Борис Дубровский распорядился выделить средства на их строительство в 2019 году по программе поддержки инициатив сельских жителей. «К местным властям стандартное требование – эти объекты должны активно функционировать, стать любимым местом отдыха людей», – подчеркнул глава региона.
Фото с сайта gubernator74.ru
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