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В Челябинской области назвали десять вузов с самыми высокими зарплатными ожиданиями выпускников
06.09.2018 г. 14:38
В компании HeadHunter составили рейтинг южноуральских вузов, выпускники которых рассчитывают на самую большую оплату труда.
Возглавил список ЮУрГМУ – выпускники медицинского университета в среднем претендуют на зарплату в 70 тыс. рублей. Аналитики это связывают с тем, что вуз готовит узких востребованных специалистов, которые справедливо могут рассчитывать на высокий доход. Также в исследовании отметили, что у врачей наблюдается самый высокий рост оплаты труда относительно опыта работы – более чем в три раза.
Второе место в рейтинге занял магнитогорский государственный технический университет – зарплатные ожидания его выпускников составили в среднем 46 тыс. рублей. ЮУрГУ занял третью строчку списка с показателем в 44 тыс. рублей.
Также в рейтинг вошли южноуральский аграрный университет, челябинский институт путей сообщения, УРСЭИ, академия ветеринарной медицины, местный филиал Президентской академии, ЧелГУ и УралГУФК – выпускники двух последних вузов в среднем рассчитывают на зарплату в 35-36 тыс. рублей.
Источник: пресс-служба HeadHunter
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