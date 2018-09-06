В День города челябинский общественный транспорт изменит режим работы

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинская мэрия опубликовала график работы общественного транспорта 8 сентября.

Из-за праздничных мероприятий в субботу с 15:00 закроют движение по улице Тимирязева от Воровского до Цвиллинга, а с 18:00 троллейбусы перестанут ходить по Воровского от проспекта Ленина до Сони Кривой. Возобновится движение в 22:00.

Автобусы № 4 и № 64 с 14:30 до 20:30 будут объезжать площадь Революции по улицам Свободы, Труда и Свердловскому проспекту.

На время проведения праздничного фейерверка с 21:00 до 22:30 электротранспорт не будет ходить по Кирова от Труда до Победы, по Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской, по Свердловскому проспекту от Победы до проспекта Ленина, по Труда от Российской до Энгельса, а также по проспекту Ленина от Свердловского до Цвиллинга.

В 18:00 закроется автовокзал «Юность». Междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница», а тех, кто приедет ко дворцу спорта по ошибке, к областной больнице доставят бесплатно. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, после салюта горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами, которые будут сосредоточены в нескольких зонах отстоя.

С площади Революции отправятся трамваи № 3, 5,7,8, 16.

С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы отправятся трамваи № 14, 15, 16, 17 и троллейбусы № 7, 8, 12, 17 и 19.

С Алого Поля выйдут трамваи № 17 и 20, а также троллейбусы № 5,7,8,12 и 19

С остановки «Театр оперы и балета» в сторону вокзала отправится трамвай №16.

С остановки «Теплотехнический институт» отправятся трамваи № 3 и 15.

С «Детского мира» выйдут троллейбусы № 8, 17 и 19.

С перекрестка улицы Энгельса и улицы Труда отправятся троллейбусы № 14, 17, и 27.

Автобусы № 64 будут ожидать пассажиров на железнодорожном вокзале и после открытия движения направятся на северо-запад. Маршруты №4 и 81 отправятся от ЮУрГУ.

Фото с сайта cheladmin.ru

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