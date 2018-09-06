В Челябинске на Алом поле реконструируют Пугачевский бунт

Фото с сайта vk.com/zhivaya_istoria

В центре столицы Южного Урала пройдет исторический праздник «Пугачевское восстание».

Он состоится в воскресенье, 9 сентября, и будет посвящен событиям крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов, которая затронула и Челябинск. На Алом поле реконструкторы устроят костюмированную постановку сражения повстанцев с царскими войсками. Также гости фестиваля смогут познакомиться с бытом башкир XVIII века, которые тогда поддержали Пугачева. Горожан приглашают поучаствовать в исторических мастер-классах, викторинах и винтажном пикнике с подвижными играми и танцами. Будет работать благотворительная ярмарка. Мероприятие продлится с 14:00 до 17:00, сообщили организаторы в группе «Проект «Живая история» Челябинск» во «ВКонтакте».

Фото: Проект "Живая история". Челябинск / vk.com

Все новости за 06.09.2018 г.»