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В Челябинске на Алом поле реконструируют Пугачевский бунт
06.09.2018 г. 14:17
В центре столицы Южного Урала пройдет исторический праздник «Пугачевское восстание».
Он состоится в воскресенье, 9 сентября, и будет посвящен событиям крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов, которая затронула и Челябинск. На Алом поле реконструкторы устроят костюмированную постановку сражения повстанцев с царскими войсками. Также гости фестиваля смогут познакомиться с бытом башкир XVIII века, которые тогда поддержали Пугачева. Горожан приглашают поучаствовать в исторических мастер-классах, викторинах и винтажном пикнике с подвижными играми и танцами. Будет работать благотворительная ярмарка. Мероприятие продлится с 14:00 до 17:00, сообщили организаторы в группе «Проект «Живая история» Челябинск» во «ВКонтакте».
Фото: Проект "Живая история". Челябинск / vk.com