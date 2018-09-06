Власти: В зоне эпицентра землетрясения под Катав-Ивановском продолжается сейсмический процесс

Фото с сайта novosti.az

На сайте администрации Катав-Ивановского района опубликованы данные о продолжении подземных толчков.

В сообщении говорится, что после основного толчка в течение дня сейсмологической сетью Уральского региона было зарегистрировано 19 афтершоков – повторных сдвигов. «Один магнитудой 4.7, что свидетельствует о продолжении сейсмического процесса в эпицентральной зоне», - сказано в тексте.

После землетрясения, которое произошло 5 сентября, в Катав-Ивановске создали пункт для эвакуации населения. Его оборудовали в местной коррекционной школе.

Первый и самый сильный подземный толчок был зафиксирован около 4 утра. Его магнитуда составила 5,6 балла. Эпицентр находился на глубине 10 км. Толчок почувствовали жители не только в Катав-Ивановском районе, но также в Челябинске, Уфе и Свердловской области. Была эвакуирована больница Катав-Ивановска, закрылись школы. Погибших и пострадавших нет.

Фото с сайта novosti.az

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