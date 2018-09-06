- 68.2505р. - 0.2123
- 79.3685р. + 0.2323
Власти: В зоне эпицентра землетрясения под Катав-Ивановском продолжается сейсмический процесс
06.09.2018 г. 13:55
На сайте администрации Катав-Ивановского района опубликованы данные о продолжении подземных толчков.
В сообщении говорится, что после основного толчка в течение дня сейсмологической сетью Уральского региона было зарегистрировано 19 афтершоков – повторных сдвигов. «Один магнитудой 4.7, что свидетельствует о продолжении сейсмического процесса в эпицентральной зоне», - сказано в тексте.
После землетрясения, которое произошло 5 сентября, в Катав-Ивановске создали пункт для эвакуации населения. Его оборудовали в местной коррекционной школе.
Первый и самый сильный подземный толчок был зафиксирован около 4 утра. Его магнитуда составила 5,6 балла. Эпицентр находился на глубине 10 км. Толчок почувствовали жители не только в Катав-Ивановском районе, но также в Челябинске, Уфе и Свердловской области. Была эвакуирована больница Катав-Ивановска, закрылись школы. Погибших и пострадавших нет.
Фото с сайта novosti.az
- 06.09.2018 г. В Катав-Ивановске сняли режим чрезвычайной ситуации
- 06.09.2018 г. Борис Дубровский поручил отремонтировать поврежденные дома в Катав-Ивановске до начала отопительного сезона
- 05.09.2018 г. Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск на заседание региональной комиссии по ЧС
- 05.09.2018 г. Уралу не грозят землетрясения магнитудой больше шести баллов
- 05.09.2018 г. Евгений Савченко: Землетрясение в Челябинской области не носит техногенного характера