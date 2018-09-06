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В Челябинске открыли мини-сквер на пустыре в историческом центре
06.09.2018 г. 13:31
В центре столицы Южного Урала появилось новое общественное пространство.
Мини-сквер разбили в квартале улиц Карла Маркса, Свободы, Труда и Пушкина. Одна из городских компаний-застройщиков облагородила пустырь, который находился там ранее. В сквере проложили дорожки из дерева и плитняка, высадили небольшие кустарники и построили беседку. Фотографии нового пространства появились на странице общественной организации «Горсовет» в Facebook.
Создатели сквера заявили, что он будет бесплатно доступен до поздней ночи для всех желающих, в первую очередь - сотрудников близлежащих офисов и жителей окрестных домов. Также они приглашают проводить там городские мероприятия небольшого размаха и без политической подоплеки. Кроме того, общественники обратились в мэрию с просьбой использовать идею подобного мини-сквера для благоустройства заброшенных городских территорий.
Фото: Горсовет - неформальное объединение городских сообществ г. Челябинск / facebook.com
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