Южноуральским параспортсменам купят современные коляски

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский распорядился приобрести для двух спортсменов с ограниченными физическими возможностями новых колясок.

Решение глава региона принял на личном приеме граждан. К Борису Дубровскому обратились двое параспортсменов – кандидат в мастера спорта по настольному теннису Константин Ковалев и мастер спорта по этому же виду Владимир Гайноченко. Им для достижения высоких результатов требуются новые спортивные коляски и спортинвентарь. Впереди у атлетов чемпионат России по настольному теннису, который будет проходить в декабре в Санкт-Петербурге.

«На эти соревнования спортсмены должны поехать уже на новых колясках. Необходимо в кратчайшие сроки провести все процедуры», - заявил губернатор.

Также по распоряжению главы региона из областного бюджета выделят деньги на покупку спортивного инвентаря и оборудования для параспортсменов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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