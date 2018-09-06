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Суд оставил в силе решение ФАС оштрафовать «Удобные деньги» за календари с молитвой «Отче наш»
06.09.2018 г. 13:13
Штраф микрокредитной организации «Уралсервис» за использование в рекламе религиозной символики отменять не стали.
Санкции на компанию наложило челябинское УФАС в конце 2017 года. Внимание антимонопольной службы привлекли карманные календари, где наряду с информацией о микрозаймах находился текст молитвы «Отче наш» на фоне образа Иисуса Христа. Их распространяли в офисах сети «Удобные деньги», которая работала с «Уралсервисом» по агентскому договору.
Антимонопольщики на заседании экспертного совета признали подобную рекламу оскорбляющей чувства верующих. С этими доводами согласились и в Челябинской епархии. «Уралсервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинского УФАС, факт нарушения рекламного законодательства и решение наложить санкции на компанию подтвердили суды трех инстанций, включая областной Арбитражный суд.
Фото с сайта vladtime.ru
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