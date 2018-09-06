Челябинская область попала в топ-10 регионов по числу легковых автомобилей

Фото с сайта autostat.ru

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования парка легковых автомобилей в России.

Крупнейшим региональным парком в стране традиционно обладает Москва, в которой на середину 2018 года зарегистрировано около 4 млн легковых машин. На втором месте Подмосковье. Из нестоличных регионов на первом месте Краснодарский край, где насчитали 1 млн 800 тыс. авто. В общем рейтинге этот субъект на третьей строчке. Далее идут Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан и Башкирия.

Челябинская область находится на девятой строчке. Здесь зарегистрировано почти 1 млн 100 тыс. легковых машин. Замыкает десятку Самарская область. Всего в России насчитывается около 43 млн легковых автомобилей.

Источник: autostat.ru

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