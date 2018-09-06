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Глава Каслей Екатерина Васенина ушла в отставку
06.09.2018 г. 12:28
Фото с сайта gorod-kasli.ru
В Челябинской области покинула свой пост глава Каслей.
Екатерина Васенина подала заявление об увольнении утром в четверг, 6 сентября. Она связала свое решение с состоянием здоровья. Как сообщает Znak.com, Екатерина Васенина рассказала своим соратникам, что истинной причиной ее ухода в отставку является нежелание продолжать политическую борьбу будучи многодетной матерью, беременной в пятый раз. Васенина вступила в должность главы Каслей в июне 2017 года. С тех пор она неоднократно конфликтовала с представителями районной администрации, в частности с ее главой Игорем Колышевым.
Фото с сайта gorod-kasli.ru
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