Глава Каслей Екатерина Васенина ушла в отставку

Фото с сайта gorod-kasli.ru

В Челябинской области покинула свой пост глава Каслей.

Екатерина Васенина подала заявление об увольнении утром в четверг, 6 сентября. Она связала свое решение с состоянием здоровья. Как сообщает Znak.com, Екатерина Васенина рассказала своим соратникам, что истинной причиной ее ухода в отставку является нежелание продолжать политическую борьбу будучи многодетной матерью, беременной в пятый раз. Васенина вступила в должность главы Каслей в июне 2017 года. С тех пор она неоднократно конфликтовала с представителями районной администрации, в частности с ее главой Игорем Колышевым.

Фото с сайта gorod-kasli.ru

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