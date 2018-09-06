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Сторонника Навального в Челябинске увезли на допрос в СК после комментария в соцсети
06.09.2018 г. 12:25
Силовики провели обыск дома у сторонника Алексея Навального и увезли на допрос.
Фигурантом уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам стал 34-летний Тарас Лобойченко. В поле зрения правоохранителей мужчина попал после того, как оставил комментарий в группе в соцсети «ВКонтакте». В своей записи он призвал противостоять бойцам ОМОН 9 сентября. В этот день сторонники Навального в Челябинске планируют провести акцию протеста против пенсионной реформы. Администрация города не согласовала митинг. Прокуратура выступила с предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных массовых акциях.
Утром 6 сентября в квартире Лобойченко прошел обыск. После этого мужчину увезли на допрос в Следственный комитет.
Фото с сайта bnkomi.ru
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