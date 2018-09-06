Более 70% челябинцев намерены этой осенью искать новую работу

Фото с сайта kapital.kz

На портале Зарплата.ру спросили челябинцев о самом благоприятном времени для поиска работы.

Почти 30% участников исследования уверены, что менять место трудоустройства следует именно осенью. 42% возлагают на это время года большие надежды в плане поиска работы. Рост числа вакансий и резюме осенью отмечают и эксперты.

«Осенью компании более тщательно подходят к процессу подбора кандидатов. Работодатели знают, что количество подходящих соискателей на рынке увеличивается, и готовы выбирать. Это влияет на сроки закрытия вакансий, поэтому нужно быть готовыми к тому, что процесс осеннего поиска работы может затянуться», - отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков. Что касается увольнений, то уходили со старой работы челябинцы чаще всего летом – таких оказалось почти 30%.

Фото с сайта kapital.kz

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