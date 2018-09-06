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В региональной прокуратуре не увидели противоречия в совмещении должностей Олегом Дубровиным
06.09.2018 г. 12:06
Прокуратура признала законность совмещения должностей председателем Общественной палаты Олегом Дубровиным
В июне 2018 года его назначили гендиректором АО «Областное телевидение». Внимание на это назначение обратили, поскольку правительство региона является владельцем ОТВ. Однако в областной прокуратуре подтвердили законность данного кадрового решения, поскольку оно не противоречит нормативным актам об Общественной палате Челябинской области. По закону, ее членом не могут быть президент, депутаты Госдумы и члены правительства России, судьи, государственные и муниципальные служащие, а также недееспособные лица, иностранцы и ранее исключенные из палаты.
Эксперты из числа юристов и политологов также подтверждают правомерность назначения руководителя Дубровина гендиректором ОТВ. Более того подобное совмещение - достаточно распространенная практика в регионах, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.
Фото с сайта op74.ru
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