В региональной прокуратуре не увидели противоречия в совмещении должностей Олегом Дубровиным

Фото с сайта op74.ru

Прокуратура признала законность совмещения должностей председателем Общественной палаты Олегом Дубровиным

В июне 2018 года его назначили гендиректором АО «Областное телевидение». Внимание на это назначение обратили, поскольку правительство региона является владельцем ОТВ. Однако в областной прокуратуре подтвердили законность данного кадрового решения, поскольку оно не противоречит нормативным актам об Общественной палате Челябинской области. По закону, ее членом не могут быть президент, депутаты Госдумы и члены правительства России, судьи, государственные и муниципальные служащие, а также недееспособные лица, иностранцы и ранее исключенные из палаты.

Эксперты из числа юристов и политологов также подтверждают правомерность назначения руководителя Дубровина гендиректором ОТВ. Более того подобное совмещение - достаточно распространенная практика в регионах, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Фото с сайта op74.ru

Все новости за 06.09.2018 г.»