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В Челябинске отменили трамвайный маршрут №6
06.09.2018 г. 11:43
В Челябинске прекратил ходить трамвай от Медгородка до ЧТЗ.
В среду, 5 сентября, на линию не вышел ни один из девяти вагонов маршрута №6. Для горожан это стало неожиданностью, поскольку официального сообщения об отмене не было.
В «ЧелябГЭТ» сообщили, что данная мера является временной и связана с низким потоком пассажиров. Транспортники прорабатывают возможность перезапуска «шестерки» по историческому маршруту – от улицы Труда до Российской мимо площади Ярославского, а не с поворотом на Кирова, как было в последнее время, пишет 74.ru. Однако назвать конкретные сроки возобновления движения в «ЧелябГЭТ» не смогли и посоветовали челябинцам пользоваться пересадочными билетами.
Ранее о возможном закрытии одного из трамвайных маршрутов говорил глава организации Александр Павлюченко. Он признал, что летняя акция со снижением стоимости проезда в трамваях не дала прироста пассажиропотока и из-за нерентабельности перевозок и дефицита кадров транспортникам придется пойти на крайние меры.
Фото с сайта vk.com/uprtr74
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