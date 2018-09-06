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Пьяный челябинец устроил ДТП, в котором серьезно пострадал его 7-летний внук
06.09.2018 г. 11:15
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жителя Челябинска будут судить за причинение тяжких травм ребенку в результате ДТП.
31 марта 2018 года в Красноармейском районе экипаж ГИБДД попытался остановить 46-летнего пьяного водителя Lada Priora. Мужчина проигнорировал требование. Экипаж начал преследование. Во время погони водитель на скорости 70 км/ч выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло, он съехал с проезжей части и врезался в столб. В результате ДТП 7-летний внук водителя получил тяжелые травмы. Ребенок в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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