Пьяный челябинец устроил ДТП, в котором серьезно пострадал его 7-летний внук

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителя Челябинска будут судить за причинение тяжких травм ребенку в результате ДТП.

31 марта 2018 года в Красноармейском районе экипаж ГИБДД попытался остановить 46-летнего пьяного водителя Lada Priora. Мужчина проигнорировал требование. Экипаж начал преследование. Во время погони водитель на скорости 70 км/ч выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло, он съехал с проезжей части и врезался в столб. В результате ДТП 7-летний внук водителя получил тяжелые травмы. Ребенок в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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