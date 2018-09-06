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В Магнитогорске наказали полицейских, которые незаконно удерживали восьмерых детей в отделе
06.09.2018 г. 10:44
Магнитогорская прокуратура добилась наказания виновных за незаконное задержание несовершеннолетних
Инцидент произошел 18 июля. Тогда восьмерых детей в возрасте от 7 до 11 лет доставили в Правобережный отдел полиции Магнитогорска. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что их задержали без весомых оснований и не уведомили законных представителей несовершеннолетних. Кроме того, перевозили восьмерых детей в служебном УАЗе без специальных кресел в нарушение правил дорожного движения.
По результатам расследования прокуратура внесла начальнику магнитогорского управления МВД представление об устранении нарушений. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, четверых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото с сайта vestinn.ru
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