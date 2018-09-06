Экологический ад. Руслан Белый рассказал Юрию Дудю про впечатления о Челябинске

Фото с сайта vokrug.tv

Знаменитый стендап-комик Руслан Белый в интервью Дудю описал челябинскую экологию.

Руслан Белый посещал российские мегаполисы в рамках своего проекта «Комик в городе». Но через некоторое время отказался от этой работы. Причиной, по его словам, стала депрессивная атмосфера в российских городах.

В Челябинске съемки проекта проходили в апреле 2018 года. Тогда Руслан Белый шутил про метеорит и экологию, а также про челябинских таксистов.

В интервью Юрию Дудю Белый упомянул Челябинск, когда объяснял причины отказа от проекта.

- Я в Челябинске ехал в аэропорт, смотрел на елки, которые зелеными должны быть круглый год, а они желтые, желтые, братан. Желтые елки.

- Почему?

- В Челябинске?

- Заводики?

- Там ад с точки зрения экологии, ад.

Лучшими российскими городами в плане экологии, благоустройства и уровня зарплат Руслан Белый назвал Тюмень, Калининград и Магадан.

Фото с сайта vokrug.tv

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