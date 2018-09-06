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Экологический ад. Руслан Белый рассказал Юрию Дудю про впечатления о Челябинске
06.09.2018 г. 10:30
Знаменитый стендап-комик Руслан Белый в интервью Дудю описал челябинскую экологию.
Руслан Белый посещал российские мегаполисы в рамках своего проекта «Комик в городе». Но через некоторое время отказался от этой работы. Причиной, по его словам, стала депрессивная атмосфера в российских городах.
В Челябинске съемки проекта проходили в апреле 2018 года. Тогда Руслан Белый шутил про метеорит и экологию, а также про челябинских таксистов.
В интервью Юрию Дудю Белый упомянул Челябинск, когда объяснял причины отказа от проекта.
- Я в Челябинске ехал в аэропорт, смотрел на елки, которые зелеными должны быть круглый год, а они желтые, желтые, братан. Желтые елки.
- Почему?
- В Челябинске?
- Заводики?
- Там ад с точки зрения экологии, ад.
Лучшими российскими городами в плане экологии, благоустройства и уровня зарплат Руслан Белый назвал Тюмень, Калининград и Магадан.
Фото с сайта vokrug.tv
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