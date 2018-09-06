Всего четверть челябинцев удовлетворены качеством услуг ЖКХ

Фото с сайта regionsamara.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии спросили горожан об их отношении к состоянию сферы ЖКХ.

Ситуация устраивает всего чуть более четверти респондентов. В основном это мужчины средних лет с высшим образованием. Большинство участников опроса - 64,5% - негативно оценивают состояние сферы ЖКХ в Челябинске. По данным исследования, недовольны ситуацией главным образом пенсионеры. Каждый десятый затруднился с ответом.

Как отметили социологи, недовольство ситуацией в ЖКХ выражает подавляющее большинство россиян, причем критика носит как сезонный, так и внесезонный характер. «О том, что ситуация в сфере ЖКХ не развивается позитивно, а проблем больше, чем решений, говорил в ноябре 2017 года и президент Владимир Путин», - говорится в исследовании.

Фото с сайта regionsamara.ru

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