В Челябинской области готовы дать отопление до наступления холодов

Фото с сайта cheboksary.ru

Готовность областных коммунальщиков к отопительному сезону составляет 95%.

Ждать несколько дней после установления низких температур для включения тепла теперь необязательно. Об этом в среду, 5 сентября, заявил вице-губернатор Сергей Шаль. Ранее начало отопительного сезона было регламентировано – среднесуточная температура воздуха должна была составлять не более +8 градусов в течение пяти суток.

Сейчас главы городов и районов могут подать заявку на подачу тепла в жилые дома и учреждения, не дожидаясь окончания этого срока. Обычно отопление включают в начале октября. Однако уже сейчас по области в ряде мест по ночам наблюдаются заморозки до -3. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха придет к нормативному показателю +8 в течение ближайших недель.

Фото с сайта cheboksary.ru

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