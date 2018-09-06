В Катав-Ивановске сняли режим чрезвычайной ситуации

Фото с сайта katavivan.ru

В Челябинской области нормализовалась ситуация в эпицентре землетрясения, произошедшего в ночь на среду.

Режим ЧС в Катав-Ивановске сняли еще вечером в среду, 5 сентября, поскольку стало ясно, что нет необходимости в эвакуации людей и подключении резервов. Об этом утром в четверг, 6 сентября, Znak.com сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. По его словам, из социально значимых объектов серьезно пострадала только городская больница, сейчас пациентов перенаправляют в Юрюзань и Усть-Катав. Кроме того в районе землетрясения обследовали почти 200 жилых домов.

Местным властям поручили до конца недели представить сводные данные по пострадавшим от подземных толчков и размер необходимой помощи. По словам Евгения Савченко, наиболее распространенная проблема – это трещины в печах.

Фото с сайта katavivan.ru

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