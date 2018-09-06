Борис Дубровский поручил отремонтировать поврежденные дома в Катав-Ивановске до начала отопительного сезона

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона провел в Катав-Ивановске выездное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Оно состоялось вечером в среду, 5 сентября. Борис Дубровский осмотрел пострадавшие от толчков здания больницы и техникума. Он поручил в ближайшие дни разработать систему медобслуживания жителей Катав-Ивановска, поскольку местная больница серьезно повреждена, на ее ремонт уйдет 2-3 месяца. Кроме того, глава региона посетил пострадавшие от землетрясения жилые дома. «В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление. Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять», - заявил губернатор.

В ночь на среду в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Затем в первой половине дня последовали еще два более слабых толчка. В райцентре оказались повреждены десятки зданий, сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. Сейсмическую активность ощутили жители Челябинска, Копейска и городов горных районов области, а также в Уфе и Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области



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