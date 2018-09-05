Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск на заседание региональной комиссии по ЧС

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона выехал в Катав-Ивановск, где произошло землетрясение.

Там он намерен провести экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Ранее Борис Дубровский дал поручение областному министерству общественной безопасности и региональному управлению МЧС наладить комплексную работу по ликвидации последствий подземных толчков и оказанию помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла зафиксировали сегодня в 03:58 в окрестностях Катав-Ивановска. Впоследствии произошли еще два толчка. Повреждено несколько десятков зданий, в городе объявили режим чрезвычайного положения. Сейсмическую активность ощутили еще в нескольких городах области, включая Челябинск и Копейск, а также в Уфе и Екатеринбурге.

Фото с сайта gubernator74.ru

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