- 68.4628р. + 0.1891
- 79.1362р. + 0.1162
ФАС оспорит решение суда о законности укрупнения лотов челябинским миндортрансом на торгах по ремонту дорог
05.09.2018 г. 16:02
Антимонопольщики намерены отстаивать свои претензии к миндортрансу области.
Весной 2018 года комиссия ФАС выявила необоснованное укрупнение лотов в ходе закупок ведомства. Речь идет о контракте с компанией «Южуралмост» по содержанию около 9 километров дорог на сумму 15 млрд рублей до 2021 года. На основании выявленных нарушений антимонопольщики предписали миндортрансу внести изменения в закупочную документацию. Однако дорожники оспорили претензии в судебном порядке. В среду, 5 сентября, Арбитражный суд Москвы признал требования ФАС незаконными.
В ведомстве с таким решением не согласились. «Мы полагаем, что уже на протяжении 6 лет Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост уничтожают конкурентный рынок содержания дорог в регионе. Мы намерены обжаловать решение суда», - цитирует пресс-служба челябинского УФАС заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко. 30 августа федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Бориса Дубровского, миндортранса и компании «Южуралмост». Причиной стало подозрение в сговоре при проведении аукционов.
Фото с сайта fas.gov.ru
- 31.08.2018 г. В аппарате губернатора прокомментировали возбуждение дела в отношении Бориса Дубровского
- 30.08.2018 г. ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Бориса Дубровского
- 22.08.2018 г. В Челябинске два памятника архитектуры XIX века превратили в рекламу чебуречной
- 20.08.2018 г. На «Первый кеговый» завели дело за рекламу на воздушном шаре
- 21.06.2018 г. ФАС выдала предупреждения компании «НОВАТЭК-Челябинск» после жалоб «Макфы» и «Рависа»