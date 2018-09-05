ФАС оспорит решение суда о законности укрупнения лотов челябинским миндортрансом на торгах по ремонту дорог

Фото с сайта fas.gov.ru

Антимонопольщики намерены отстаивать свои претензии к миндортрансу области.

Весной 2018 года комиссия ФАС выявила необоснованное укрупнение лотов в ходе закупок ведомства. Речь идет о контракте с компанией «Южуралмост» по содержанию около 9 километров дорог на сумму 15 млрд рублей до 2021 года. На основании выявленных нарушений антимонопольщики предписали миндортрансу внести изменения в закупочную документацию. Однако дорожники оспорили претензии в судебном порядке. В среду, 5 сентября, Арбитражный суд Москвы признал требования ФАС незаконными.

В ведомстве с таким решением не согласились. «Мы полагаем, что уже на протяжении 6 лет Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост уничтожают конкурентный рынок содержания дорог в регионе. Мы намерены обжаловать решение суда», - цитирует пресс-служба челябинского УФАС заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко. 30 августа федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Бориса Дубровского, миндортранса и компании «Южуралмост». Причиной стало подозрение в сговоре при проведении аукционов.

Фото с сайта fas.gov.ru

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