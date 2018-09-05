Одного из главных организаторов побоища на рок-фестивале «Торнадо» отправили в колонию на шесть лет

Фото с сайта vesti-omsk.ru

В Челябинском областном суде вынесли приговор одному из организаторов массовой драки на рок-фестивале в 2010 году.

Заседание суда состоялось в среду, 5 сентября. Приговор вынесли Александру Гирю, которого задержали летом 2016 года в аэропорту Шереметьево. До этого он пять лет скрывался за границей. За организацию массовых беспорядков и возбуждение ненависти к определенной социальной группе челябинский облсуд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Гирь — один из главных фигурантов дела о драке на фестивале «Торнадо» и последний, кому вынесли приговор. Все остальные организаторы беспорядков уже находятся за решеткой. Массовое побоище произошло в августе 2010 года в окрестностях Миасса. Около 50 человек, раздетых по пояс, налетели на гостей рок-фестиваля, стали бить их палками, металлическими трубами и битами. Тогда пострадали 39 человек.

Фото с сайта vesti-omsk.ru

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