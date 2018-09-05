Кошка села на лицо ребенка: в Златоусте при странных обстоятельствах умер младенец

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного в Златоусте.

Тело месячного мальчика обнаружили вечером во вторник, 4 сентября, в одном из частных домов Златоуста. Родители считают, что ребенок погиб из-за удушья. По их словам, кошка легла на лицо мальчика и ограничила ему доступ к кислороду. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, определяют причину смерти младенца, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

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