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Кошка села на лицо ребенка: в Златоусте при странных обстоятельствах умер младенец
05.09.2018 г. 14:06
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного в Златоусте.
Тело месячного мальчика обнаружили вечером во вторник, 4 сентября, в одном из частных домов Златоуста. Родители считают, что ребенок погиб из-за удушья. По их словам, кошка легла на лицо мальчика и ограничила ему доступ к кислороду. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, определяют причину смерти младенца, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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