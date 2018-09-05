Борис Дубровский дал поручения по ликвидации последствий подземных толчков в Катав-Ивановске

Фото с сайта gubernator74.ru

Экстренные службы Челябинской области будут совместно устранять последствия землетрясения.

Днем в среду, 5 сентября, губернатор распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и областного управления МЧС. Ведомствам поручено оценить и устранить последствия подземных толчков и, при необходимости, оказать помощь пострадавшим. Землетрясение магнитудой 5,6 балла зафиксировали в 03:58 среды, 5 сентября, в окрестностях Катав-Ивановска. Впоследствии в первой половине дня произошли еще два толчка. Повреждено несколько десятков зданий, в городе объявили режим чрезвычайного положения. Сейсмическую активность ощутили еще в нескольких городах области, включая Челябинск и Копейск, а также в Уфе и Екатеринбурге.

Фото с сайта gubernator74.ru

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