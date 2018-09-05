- 68.4628р. + 0.1891
- 79.1362р. + 0.1162
В Челябинской области куратора «группы смерти» отправили на три года в колонию
05.09.2018 г. 13:42
На Южном Урале вынесли приговор Илье Сидорову, который втянул школьницу в квест «Синий кит».
Открытое заседание состоялось в среду, 5 сентября, в Еткульском райсуде. 26-летнего москвича приговорили к трем годам колонии-поселения по обвинению в доведении местной школьницы до покушения на самоубийство и вымогательстве. При этом сам Илья Сидоров остается на свободе и на оглашение приговора не явился. Теперь он самостоятельно должен будет добраться до Москвы, откуда его этапируют к месту отбытия наказания.
Инцидент произошел в мае 2017 года, тогда 14-летняя школьница из Еткуля отравилась таблетками. Выяснилось, что она была участницей квеста по аналогии с игрой «Синий кит». Координатор игры по переписке во «ВКонтакте» давал ей последовательные задания по нанесению увечий и вымогал деньги. А когда девочка отказалась, собеседник пригрозил ей убийством.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 04.09.2018 г. В Челябинской области огласят приговор администратору «группы смерти»
- 09.01.2018 г. По факту смерти южноуральского солдата в Пермском крае возбуждено уголовное дело
- 15.09.2016 г. Пациент хирургического отделения повесился в туалете больницы
- 23.03.2016 г. После шести самоубийств детский омбудсмен Челябинской области рекомендовала взрослым быть внимательнее
- 02.10.2015 г. Женщина в Челябинской области заманила спасателей на собственный суицид