В Челябинской области куратора «группы смерти» отправили на три года в колонию

Фото с сайта 74.мвд.рф

На Южном Урале вынесли приговор Илье Сидорову, который втянул школьницу в квест «Синий кит».

Открытое заседание состоялось в среду, 5 сентября, в Еткульском райсуде. 26-летнего москвича приговорили к трем годам колонии-поселения по обвинению в доведении местной школьницы до покушения на самоубийство и вымогательстве. При этом сам Илья Сидоров остается на свободе и на оглашение приговора не явился. Теперь он самостоятельно должен будет добраться до Москвы, откуда его этапируют к месту отбытия наказания.

Инцидент произошел в мае 2017 года, тогда 14-летняя школьница из Еткуля отравилась таблетками. Выяснилось, что она была участницей квеста по аналогии с игрой «Синий кит». Координатор игры по переписке во «ВКонтакте» давал ей последовательные задания по нанесению увечий и вымогал деньги. А когда девочка отказалась, собеседник пригрозил ей убийством.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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