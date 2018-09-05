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Осужденного экс-главу Кунашакского района хотят оштрафовать на 10 млн рублей за ущерб от махинаций
05.09.2018 г. 12:46
Кунашакская прокуратура требует от бывшего главы района Вадима Закирова и его соучастника возместить нанесенный его действиями ущерб.
Несколько лет назад Закиров способствовал своему подельнику-предпринимателю в продаже непригодного к эксплуатации здания детского сада в Кунашаке по завышенной цене. Объект выкупила администрация района. Сумма сделки составила 19 млн рублей, тогда как реальная цена корпуса не превышала 9 млн. Причиненный ущерб оценили в 10 млн рублей. Сумму намерены взыскать с экс-главы района и его соучастника. Соответствующий иск направлен в Кунашакский райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры В 2017 году Вадима Закирова приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, взятках и мошенничестве.
Фото с сайта pixabay.com
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