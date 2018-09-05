В атмосфере Челябинска зафиксировали трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода

Фото с сайта pravmin74.ru

Выброс произошел в Металлургическом районе в ночь на вторник, 4 сентября. Об этом министр экологии области Сергей Лихачев рассказал РБК. По его словам, источником загрязнения воздуха стало предприятие «Мечел-Кокс». В данный момент концентрация сероводорода в атмосфере вернулась в норму.

Днем ранее жители Металлургического, Калининского и Курчатовского районов жаловались на резкий химический запах в воздухе. В городе действовал режим НМУ повышенной степени опасности. Как сообщает издание, на «Мечел-Коксе» отрицают свою причастность к инциденту. На предприятии рассказали, что соблюдают требования по снижению уровня выбросов.

Местные эко-активисты заявляют, что причиной повышения концентрации сероводорода в воздухе является челябинская городская свалка. Накануне там открыли пост мониторинга загрязнения атмосферы. По словам управляющего директора «Всероссийского общества охраны природы» Элмурода Русулмухамедова, которые приводит «АиФ-Челябинск», автоматическая станция на полигоне ТБО показала скачок по сероводороду еще в понедельник, 3 сентября.

Фото с сайта pravmin74.ru

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