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В атмосфере Челябинска зафиксировали трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода
05.09.2018 г. 12:24
Выброс произошел в Металлургическом районе в ночь на вторник, 4 сентября. Об этом министр экологии области Сергей Лихачев рассказал РБК. По его словам, источником загрязнения воздуха стало предприятие «Мечел-Кокс». В данный момент концентрация сероводорода в атмосфере вернулась в норму.
Днем ранее жители Металлургического, Калининского и Курчатовского районов жаловались на резкий химический запах в воздухе. В городе действовал режим НМУ повышенной степени опасности. Как сообщает издание, на «Мечел-Коксе» отрицают свою причастность к инциденту. На предприятии рассказали, что соблюдают требования по снижению уровня выбросов.
Местные эко-активисты заявляют, что причиной повышения концентрации сероводорода в воздухе является челябинская городская свалка. Накануне там открыли пост мониторинга загрязнения атмосферы. По словам управляющего директора «Всероссийского общества охраны природы» Элмурода Русулмухамедова, которые приводит «АиФ-Челябинск», автоматическая станция на полигоне ТБО показала скачок по сероводороду еще в понедельник, 3 сентября.
Фото с сайта pravmin74.ru
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