Уралу не грозят землетрясения магнитудой больше шести баллов

Фото с сайта pixabay.com

Ученый РАН сообщил, что уральцам не стоит опасаться разрушительных землетрясений.

Старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил Е1.RU, что в окрестностях Катав-Ивановска в 2006 году уже было землетрясение. Тогда магнитуда была около 2,5 балла, а сила сотрясений — четыре-пять баллов. «Это примерно как проезжает по улице тяжело груженный грузовик, такой же эффект», — отметил ученый.

По его словам, на Урале вряд ли стоит ожидать землетрясение магнитудой больше шести баллов. «Средняя магнитуда по региону за последние лет 200 — порядка 3–4 баллов. А разрушения появляются с 7 баллов силы землетрясения. Но у нас таких событий не было и вряд ли ожидаются в будущем. У нас такой регион, что нет ни гейзеров, ни вулканов, так что бояться не стоит», — заявил Александр Гуляев. Утром в среду, 5 сентября, на Южном Урале произошло землетрясение. Основной очаг находился в районе Катав-Ивановска. Толчки ощутили жители Златоуста, Миасса, Челябинска, Копейска, Уфы и Екатеринбурга.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.09.2018 г.»