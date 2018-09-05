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На трех крупных улицах Челябинска заменят асфальт
05.09.2018 г. 12:08
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске до конца дорожного сезона отремонтируют еще три крупных улицы.
В ближайшее время дорожники приступят к работам на улице Блюхера. Они планируют заменить асфальт на участке от Дарвина до Нефтебазовой. Также в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» до конца года отремонтируют улицу Воровского от проспекта Ленина до Блюхера и Братьев Кашириных от Кирова до Косарева. С начала сезона челябинские дорожники уложили около 1 млн квадратных метров асфальтобетона. На сегодняшний день завершены работы на проспектах Победы, Ленина и Свердловском, улицах Красной, Энгельса, Мраморной и Морской. К завершению близится ремонт «Меридиана», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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