Евгений Савченко: Землетрясение в Челябинской области не носит техногенного характера

Фото с сайта novosti.az

Землетрясение, которое произошло в ночь на среду, 5 сентября, в Челябинской области вызвано естественными причинами.

О том, что техногенная природа подземных толчков в Катав-Ивановске не подтвердилась, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, никаких аварий на коммуникациях и объектах жизнеобеспечения не было, системы водо- и газоснабжения работают в штатном режиме. Председатель челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что толчки магнитудой более 5 баллов на Южном Урале случаются примерно раз в 150 лет. Причиной тому являются тектонические процессы, которые происходят в Уральских горах. В то же время опасаться катастрофических землетрясений жителям области не следует, подчеркнул Сергей Захаров.

«У нас не будет такого землетрясения, как в Японии, 8-9 баллов по шкале Рихтера, потому что мы не на окраине континента. Мы – внутриконтинентальный участок и пусть даже наши горы растут, у нас много разломов, у нас большая трещиноватость и все это снижает силу землетрясений», - прокомментировал Сергей Захаров.

Также ученый не исключил возникновения повторных толчков после того, как произошло землетрясение. На данный момент в Катав-Ивановске зафиксировано два так называемых афтершока – в 10:36 и в 12:30. В школах отменены занятия, в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Первый толчок был в 03:58 5 сентября. Последствия, по словам жителей, ощущались в Челябинске, Копейске и ряде городов в горных районах области, а также в Уфе и Екатеринбурге. По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото с сайта novosti.az

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