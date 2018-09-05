В Челябинской области почти треть банковских вкладов превышает 3 млн рублей

Фото с сайта rustelegraph.ru

«Агентство по страхованию вкладов» представило обзор рынка депозитов в уральских регионах.

В целом за первую половину 2018 года объемы вкладов уральцев в банках выросли на 5% - почти до 2 трлн рублей. Однако кредитные учреждения, зарегистрированные в уральских регионах, показали отрицательную динамику – за полгода объем средств населения в них уменьшился на 3%, до 490 млрд рублей.

Челябинская область заняла второе место в округе по количеству привлеченных средств физических лиц, ее доля – 17,5%. Средний размер вклада в регионе составляет 135 тыс. рублей.

Исследователи отмечают, что на Южном Урале в приоритете либо небольшие депозиты от 100 тыс. до 1 млн рублей, либо крупные, в размере свыше 3 млн рублей. По количеству последних Челябинская область занимает второе место в округе. Доля депозитов от 3 млн рублей и выше в общей структуре вкладов в регионе достигает 30%.

Фото с сайта rustelegraph.ru

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