На челябинца завели уголовное дело за комментарий в соцсети о несанкционированном митинге

Фото с сайта sibkray.ru

25-летнего челябинца подозревают в призывах к массовым беспорядкам.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужил комментарий, который молодой человек оставил в сообществе митинга сторонников Навального против пенсионной реформы во «ВКонтакте». Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В августе оперативники центра «Э» регионального управления МВД обнаружили комментарий при мониторинге соцсетей. Его автор якобы призывал к применению насилия в отношении правоохранителей и беспорядкам во время митинга. В понедельник, 3 сентября, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Сам он считает претензии полиции необоснованными. «Суть моих комментариев была в том, чтобы противостоять незаконным действиям сотрудников ОМОНа, не позволять им избивать и задерживать протестующих», — цитирует издание автора комментария. Челябинские сторонники Алексея Навального собираются провести митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. В мэрии согласовать мероприятие отказались, сославшись на занятость заявленной площадки в День города, и напомнили о штрафах за участие в несанкционированных протестных акциях.

Фото с сайта sibkray.ru

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