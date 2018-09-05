В Катав-Ивановском районе произошел третий подземный толчок. Введен режим ЧС

Фото с сайта katavivan.ru

Второй подземный толчок произошел в Челябинской области в 10:36, третий — в 12:30. О повторных толчках сообщили местные жители. Председатель совета депутатов Катав-Ивановского района Галина Федосеева сообщила, что в территории создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС. «Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка», - написала депутат на своей странице в Facebook.

В нескольких пятиэтажках на улице Степана Разина и в Стройгородке образовались трещины. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения. Из 36 объектов управления образования пострадали 12. Местные жители сообщают, что после второго толчка закрыли школы.

Жителей Катав-Ивановска, чье имущество пострадало, просят обращаться в Единую диспетчерскую службу района. И советуют набраться терпения, поскольку звонков очень много. На телефоны оперативно-дежурных служб уже поступило около 700 обращений. Первый подземный толчок произошел в Челябинской область 5 сентября около 4 утра. Эпицентр находился в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. Сила толчка оценивается в 5,6 балла. По данным МЧС, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование объектов продолжается. На 17.00 запланировано заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Фото с сайта katavivan.ru

Все новости за 05.09.2018 г.»