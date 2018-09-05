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Губернатор Борис Дубровский поручил организовать комплексную работу по устранению последствий землетрясения
05.09.2018 г. 09:16
На Южном Урале начали устранять последствия подземных толчков, которые произошли в ночь на 5 сентября.
В телеграм-канале «Молнии Дубровского» сообщается, что глава региона распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и управления МЧС по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию при необходимости помощи пострадавшим.
Землетрясение произошло около 4 часов утра. Эпицентр был в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. Силу толчков оценивают в 5,6 балла. Ближайший к эпицентру населенный пункт – поселок Орловка – находится в 1,5 км. А в зоне 50 км расположены три муниципальных образования и 17 населенных пунктов.
Сейчас 17 групп специалистов проверяют объекты инфраструктуры и жилые дома. В некоторых зданиях осыпалась штукатурка. Пострадавших нет.
Фото с сайта orenday.ru
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