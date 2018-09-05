В центре Челябинска обнаружили опасные для жизни рекламные щиты

Фото с сайта vk.com

Активисты организации «Гражданский патруль» обнаружили Челябинска конструкции с оголенными проводами.

Общественники провели рейд в центре города и нашли массу нарушений, которые допустили распространители рекламы. Так, с большинства опор уличных щитов облезла краска, конструкции проржавели, видны средства крепежа и штыри, проводка выполнена открытым способом, а в некоторых случаях торчат оголенные провода. «Конструкции способны ударить током прохожих», - написали по итогам рейда активисты.

О выявленных нарушениях «Гражданский патруль» сообщил местным властям. В ближайшее время администрация города должна обязать владельцев щитов установок привести их в надлежащий вид и устранить дефекты.

Фото: «Гражданский патруль» / vk.com/civilpatrol

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