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В центре Челябинска обнаружили опасные для жизни рекламные щиты
05.09.2018 г. 09:01
Активисты организации «Гражданский патруль» обнаружили Челябинска конструкции с оголенными проводами.
Общественники провели рейд в центре города и нашли массу нарушений, которые допустили распространители рекламы. Так, с большинства опор уличных щитов облезла краска, конструкции проржавели, видны средства крепежа и штыри, проводка выполнена открытым способом, а в некоторых случаях торчат оголенные провода. «Конструкции способны ударить током прохожих», - написали по итогам рейда активисты.
О выявленных нарушениях «Гражданский патруль» сообщил местным властям. В ближайшее время администрация города должна обязать владельцев щитов установок привести их в надлежащий вид и устранить дефекты.
Фото: «Гражданский патруль» / vk.com/civilpatrol
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