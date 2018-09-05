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В Катав-Ивановске из-за землетрясения эвакуировали городскую больницу
05.09.2018 г. 08:41
В Челябинской области оценивают последствия ночного землетрясения.
Эпицентр подземных толчков находился в Катав-Ивановском районе. «В Катав-Ивановске есть разрушения, треснул двухэтажный дом в Стройгородке. Серьезные трещины в стенах здания Катав-Ивановской центральной больницы, она стоит на горе. У кого-то лопнули печи, разбилась посуда. В Уфе тоже трясло - провалилились земля и асфальт на одной из центральных улиц», - сообщила утром в среду, 5 сентября, председатель совета депутатов Катав-Ивановского района Галина Федосеева на своей странице во «ВКонтакте». Пациентов городской больницы ночью эвакуировали.
Фото: avanpress.ru
Кроме того, пострадало здание индустриального техникума – там появились трещины и осыпалась штукатурка. Занятия в учреждении отменены. В некоторых школах разрешили посещать уроки на усмотрение родителей. Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в ночь на среду. Сейсмическую активность зафиксировали в 03:58 на глубине 10 километров. Ее ощутили в нескольких городах Челябинской области, а также в Башкирии и Екатеринбурге. Жители Челябинска и Копейска также почувствовали подземный толчок. «Сегодня проснулась в 4 утра, потому что трясется диван и шкаф и стучали двери. Потом все успокоилось. Это было в полной тишине», - сообщила слушательница «Челябинского эха» из Копейска. На данный момент, по информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.
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