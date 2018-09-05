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Разбор полетов
Разворот
Нас обманули. Общественники говорят, что челябинская городская свалка продолжает работать в полном объеме
05.09.2018 г. 08:21
Фото с сайта news.vse42.ru
Общественники говорят, что челябинская городская свалка продолжает работать в полном объеме, несмотря на то, что с 1 июля она закрыта для юрлиц, а сейчас должен идти процесс ее окончательного закрытия. Обсуждаем тему в среду, 5 сентября, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин и заместитель руководителя общественной организации «Антисмог» Евгений Маленкин.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте: http://echochel.ru/programs/razbor-poletov/75955/
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